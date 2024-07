Imprese, Jakala Civitas acquisisce Gruppo Trentasei

Jakala Civitas, società del Gruppo Jakala e leader nei servizi digitali per la pubblica amministrazione e la sanità, annuncia l'acquisizione di Gruppo Trentasei. Questo studio di design digitale, noto per le sue soluzioni sostenibili e all'avanguardia, porta con sé una lunga esperienza nel settore pubblico. L’approccio data-driven di Jakala Civitas, combinato con le competenze di Gruppo Trentasei, punta ad elevare la user experience di cittadini e dei pazienti nelle piattaforme digitali della pubblica amministrazione, migliorando la qualità dei servizi offerti e promuovendo un’interazione più efficiente e soddisfacente. Con l'ingresso di Gruppo Trentasei, Jakala Civitas non solo amplia il proprio raggio d’azione, ma consolida una profonda competenza nel settore pubblico, rafforzando ulteriormente la propria leadership nel mercato.

A supporto delle attività di strategic, service, user experience e user interface design, Gruppo Trentasei ha sviluppato un design framework distintivo che si basa su una innovativa piattaforma: “Digital Product Avatar”. La piattaforma è un acceleratore per il prototyping della user experience che permette di mostrare rapidamente come sarà l’esperienza utente, accorciando i tempi di delivery, limitando le rilavorazioni e migliorando l’efficienza operativa. Digital Product Avatar consente a utenti, stakeholder e team di progetto di interagire con prototipi digitali realistici, facilitando il processo di approvazione e sviluppo agile e collaborativo.

Un altro punto di forza di Gruppo Trentasei è il toolkit basato sul Design Thinking, denominato “Design for Sustainability Toolkit”. Questo strumento di lavoro attiva i processi ideativi tipici del design collaborativo con un’attenzione particolare alle pratiche della sostenibilità sociale, ambientale ed economica. L’adozione del “Design for Sustainability Toolkit” aumenta la consapevolezza di stakeholder, e utenti e permette di progettare servizi e prodotti digitali innovativi e misurabili rispetto al loro grado di sostenibilità durante tutto il loro ciclo di vita.

“Con l’acquisizione di Gruppo Trentasei, non solo rafforziamo il nostro impegno verso l’innovazione, ma abbracciamo anche una visione sostenibile del design digitale. Queste competenze ci consentiranno di accelerare il nostro obiettivo di digitalizzare la Pubblica Amministrazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso tecnologie avanzate e sostenibili", ha dichiarato Giacomo Lorusso, ceo di Jakala Civitas.

“Un passo avanti nell’innovazione della pubblica amministrazione” ha aggiunto il presidente di Jakala Civitas, Francesco Beraldi, “Questa acquisizione non è solo un’espansione del nostro portfolio, ma un vero e proprio salto di qualità per la presenza nel mercato della PA. Il metodo unito alle competenze di Gruppo Trentasei ci permetteranno di approntare soluzioni con interfacce intuitive e processi snelli che semplifichino l'interazione tra cittadini, pazienti e istituzioni”.

“L’acquisizione da parte di Jakala Civitas rappresenta un’opportunità straordinaria per ampliare l’impatto delle nostre innovazioni” ha spiegato Paolo Negri che con Piersergio Trapani e Paolo Chiodi, ha fondato Gruppo Trentasei nel 1999. “Siamo entusiasti di unire le nostre forze per creare soluzioni digitali che non solo migliorano l’efficienza operativa, ma promuovono anche la sostenibilità. Insieme, possiamo accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e offrire servizi di qualità superiore ai cittadini", ha concluso.