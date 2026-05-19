circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, l'Assemblea di Confindustria Verona nomina vicepresidenti Biroccio (Gsk) e Zanardi

Antonino Biroccio - (foto da Confindustria Verona)
Antonino Biroccio - (foto da Confindustria Verona)
19 maggio 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'assemblea dei soci di Confindustria Verona ha eletto Vice Presidenti Antonino Biroccio, Presidente e Ad di GlaxoSmithKline SpA, con delega alle Scienze della Vita, e Fabio Zanardi, Presidente di Zanardi Fonderie SpA, con delega all’Energia. E' quanto emerge al termine dell'Assemblea che si è svolta ieri, alla Camera di Commercio di Verona. Nel corso del pomeriggio il presidente Giuseppe Riello ha ripercorso le attività dell’ultimo anno. Tra i principali ambiti di intervento, il presidente ha evidenziato i progetti per l’innovazione e la digitalizzazione, il supporto agli investimenti e alla finanza d’impresa, la crescita del progetto VeronaGrande, la promozione della cultura d’impresa, l’internazionalizzazione e l’attrattività del territorio, lo sviluppo delle competenze e delle relazioni industriali, oltre all’attenzione per energia e sostenibilità.

CTA

Nicola Francesco Renoffio, Amministratore di Giordano Controls SpA, inoltre, è stato eletto Rappresentante generale. L’assemblea è stata l’occasione per premiare nove Pionieri di Confindustria Verona, aziende associate da oltre 80 anni. Il riconoscimento sarà assegnato anche nei prossimi anni, per valorizzare le imprese che affiancano Confindustria Verona fin dalle origini.

I Pionieri 2026 sono: Acciaierie di Verona SpA; Bellamoli Granulati SpA; Biasi Industria Detergenti Srl; Colorificio Casati SpA; Conforti SpA; Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea; Fresenius Kabi Italia Srl; Lincoln Electric Italia Srl; Glaxosmithkline SpA. L’assemblea si è chiusa con l’intervista del presidente Giuseppe Riello a Matteo Zoppas, Presidente di Ice – Italian Trade & Investment Agency, sul tema “Nuovi mercati e scenari internazionali per l’industria italiana”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza