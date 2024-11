Imprese, Lobasso: “L’Africa chiede partenariato tra eguali”

“L’impegno dell’Italia in Africa parte dalla notte dei tempi. Il Piano Mattei sta dando grandi risultati. Oggi abbiamo la consapevolezza che l’Africa chiede all’Italia un partenariato tra eguali”. Lo ha detto il vice direttore generale per la promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Fabrizio Lobasso, a valle della presentazione di Africa champion program, nella sede di Sace a Roma. Il programma formativo e di business matching, che gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, offre alle imprese italiane le conoscenze e gli strumenti utili per un più consapevole approccio al mercato africano e favorisce un partenariato costruttivo tra le imprese italiane e quelle africane.