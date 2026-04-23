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Imprese: Russo (Gruppo Magis), 'situazione geopolitica ci spinge ad investire ancora di più in transizione'

23 aprile 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
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"Benvenuta transizione è il nostro slogan. Noi crediamo che il futuro sia sempre più green e vogliamo investire sulle rinnovabili. Per questo abbiamo acquisito e realizzato tantissimi impianti eolici e fotovoltaici nel corso del 2025. E non ci fermeremo, anzi. Ciò che sta accadendo in questo periodo ci spinge ad essere ancora più impegnati in questo percorso di transizione". Così, Alessandro Russo, Consigliere Delegato Gruppo Magis, intervenendo nel corso della conferenza stampa, organizzata da Gruppo Magis presso la propria sede a Verona, per presentare i risultati finanziari e di sostenibilità raggiunti dal Gruppo a fine 2025.

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