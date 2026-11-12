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Imprese, Sace per le filiere italiane, al via il percorso di eventi

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12 novembre 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
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Sostenere l'export e la competitività internazionale delle imprese italiane attraverso un supporto integrato alle filiere. È l'obiettivo del Piano Strategico Sace50, che prevede 150 miliardi di euro di nuovi impegni nel triennio. Al centro cinque comparti strategici del Made in Italy, che valgono complessivamente 1.300 miliardi di euro e 200 miliardi di export. Il programma prevede incontri, formazione, business matching e iniziative dedicate per favorire la collaborazione tra grandi imprese e Pmi e accompagnare le aziende sui mercati internazionali. Se ne è parlato nel corso di un incontro con la stampa, organizzato a Milano da Sace, dal titolo "Le filiere strategiche del Made in Italy: scenari, mercati e strumenti di crescita con SACE".

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