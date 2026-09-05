circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese: talenti italiani in fuga, le strategie per trattenerli e attrarli al Forum di Cernobbio

05 settembre 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ogni anno migliaia di giovani qualificati scelgono di lasciare l'Italia in cerca di migliori opportunità professionali e salariali. Un fenomeno che, secondo lo studio "Comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti: la Roadmap per l'Italia", realizzato da Teha in collaborazione con Philip Morris Italia, indebolisce la competitività del Paese e pesa sui conti pubblici. Nel 2024 oltre 45 mila laureati hanno trasferito la residenza all'estero. Tra le principali cause, stipendi poco competitivi, carenza di opportunità e sfiducia nel futuro. Al centro del dibattito, le possibili strategie per trattenere e attrarre talenti. Lo studio è stato presentato nell'abito della 52esima edizione del Forum "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive", organizzato da Teha Group a Cernobbio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Nordio: "Vannacci estremista, sua strategia indebolire centrodestra" - Video
Quanto costa vedere la Formula 1 a Monza? Le voci dei tifosi del Gran Premio d'Italia - Video
Teha Ambrosetti, seconda giornata a Cernobbio: il nuovo volto dell'Europa - Video
Zampolli a Cernobbio: "Vannacci? Mi piacciono tutti, l'ho conosciuto adesso" - Video
Vannacci: "Io cavallo Troia? Nel mio precedente lavoro era un complimento" - Video
Venezia 83, bagno di folla per Robert Pattinson: l'arrivo al Lido per 'Primetime' - Video
Prende due settimane di ferie per scattarsi selfie con le star, a Venezia 2026 c'è "l'acchiappavip" - Video
Nanni Moretti torna a Venezia dopo 37 anni, i fan lo accolgono tra selfie e autografi - Video
Edi Rama a Cernobbio: "La differenza tra Vannacci e Meloni? Giorgia è brava e bella" - Video
Bardella elogia il governo di Meloni e Salvini: "Spero continui per anni" - Video
A Cernobbio è il Vannacci day tra foto e strette di mano. Gli organizzatori: "Siamo tra amici" - Video
Forum Ambrosetti, il diario della prima giornata a Cernobbio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza