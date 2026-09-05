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Atene, aereo militare precipita poco dopo decollo durante air show

Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare, così come la sorte dei due piloti a bordo

Il luogo dell'incidente - (Afp)
Il luogo dell'incidente - (Afp)
05 settembre 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un aereo militare F-4 Phantom si è schiantato oggi in una base vicino ad Atene durante un'esibizione aerea. A riferirne è stata l'agenzia di stampa greca ANA. Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare, così come la sorte dei due piloti a bordo, secondo i media locali.

L'aereo era appena decollato quando ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, ha dichiarato un giornalista dell'emittente pubblica ERT presente sul posto. Subito dopo lo schianto si è verificata un'esplosione, avvenuta davanti a migliaia di visitatori che assistevano all'annuale "Settimana del Volo di Atene". Il Ministro della Difesa Nikos Dendias ha annullato un viaggio alla Fiera Internazionale di Salonicco per recarsi sul luogo dell'incidente.

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F 4 Phantom grecia news atene aereo militare air show esteri news
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