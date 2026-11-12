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Imprese, Terzulli (Sace): "Filiere Made in Italy valgono 1.300 mld di fatturato"

"Cinque quelle strategiche, con 200 mld di esportazioni. Il 78% delle imprese opera in una sola filiera"

Alessandro Terzulli - (Adnkronos)
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12 novembre 2026 | 13.52
Giselda Curzi
LETTURA: 2 minuti

“Innanzitutto partiamo dal capire perché un approccio di filiera è diventato sempre più strategico. Il modo di generare valore nell'ambito di un settore è diventato sempre più interconnesso. Per interconnessione intendiamo che il valore viene prodotto attraverso imprese non più e non solo di uno stesso territorio o di uno stesso Paese, ma in modo molto più ampio a livello globale: le cosiddette catene globali del valore”. Lo dice Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace, all’incontro con la stampa ‘Le filiere strategiche del Made in Italy: scenari, mercati e strumenti di crescita’ promosso da Sace a Milano. “Comprendere questo aspetto è fondamentale per capire come tante competenze, innovazioni e asset vengano condivisi lungo la filiera tra le imprese per generare valore, anche a servizio della domanda estera. Noi abbiamo condotto un esercizio in cui, senza pretesa di esaustività, abbiamo individuato cinque filiere strategiche italiane - spiega Terzulli - infrastrutture e costruzioni, economia blu del mare e della nautica, automazione e meccanica, cosiddetta strumentale, l'agroalimentare lungo tutto il suo percorso, quindi dall'agricoltura fino alla distribuzione finale di beni agroalimentari e bevande, infine, lo spazio e la sicurezza”.

“Questa è una prima ricognizione, una prima analisi che tende a individuare queste strutture. I numeri principali sono 1.300 miliardi di euro di fatturato e 200 miliardi di esportazioni - continua Terzulli - Questo equivale a circa il 30%, quindi è una proiezione internazionale importante, anche se molto diversa all'interno di queste cinque filiere. Inoltre, il contributo che dà ogni anello della filiera alla proiezione internazionale, all'interno di ognuna di esse, è diverso. Comprendere questo è fondamentale per capire, ad esempio, le esigenze finanziarie - sottolinea - Qui entra in gioco il ruolo di Sace nell'accompagnare le imprese all'estero anche attraverso il supporto di strumenti innovativi, come i basket bond o il Rivers Factoring e, in un'ottica di Esg, a tutte le garanzie di finanziamento che possono essere utili lungo la generazione di questo valore”.

“Pensiamo, inoltre, al fatto che non solo tutto questo è importante oggi per l'Italia, ma c'è un potenziale ancora da cogliere. Come ci dice l'Istat in una sua indagine recente, il 78% delle imprese italiane lavora in una sola filiera. Di per sé non è una cosa negativa, ma è una concentrazione elevata se consideriamo che solo il 10,6% di queste imprese opera in due filiere e questa percentuale si riduce mano a mano che aumentiamo il numero delle filiere. La diversificazione a servizio delle filiere è un concetto particolarmente importante in un contesto come quello recente, in cui gli shock esterni sono diventati più profondi e più complessi”, conclude Terzulli.

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