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Imprese: Testa (Gruppo Magis), 'impegnati da sempre a mantenere stabili prezzi energia'

23 aprile 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
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"Ci impegniamo, e lo abbiamo sempre detto, a garantire ai nostri clienti la migliore offerta di medio periodo, ossia garantendo il più possibile i prezzi costanti nel tempo, diversamente da come accade in altri contesti in cui per due mesi si offre energia a prezzi stracciati per poi, scaduto quel termine temporale, vanificare il risparmio con una tariffa superiore. È poi naturale che molto dipende da cosa succede su larga scala. Noi non possiamo determinare cosa accade nelle alte sfere". Sono le parole di Federico Testa, Presidente di Gruppo Magis, in occasione della conferenza stampa, organizzata da Magis presso la propria sede a Verona, nel corso della quale sono stati presentati i risultati finanziari e di sostenibilità raggiunti dal Gruppo a fine 2025.

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