Imprese, Tripoli (Unioncamere): "In Italia si diventa imprenditori, ma non si cresce"

“L'altro aspetto importante che il Rapporto Gem Italia mette in evidenza e che chiama in causa un complesso di fattori, dalla finanza, alle politiche pubbliche, alle politiche di semplificazione, su cui le Camere di commercio stanno lavorando, è che si diventa spesso imprenditori, ma non si cresce come imprese”. Sono le parole di Giuseppe Tripoli segretario generale Unioncamere, in occasione della presentazione del Rapporto Gem Italia 2024-2025, a cura di Universitas Mercatorum - l’Università delle Camere di Commercio Italiane del Gruppo Multiversity - svoltasi a Roma.