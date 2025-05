“L’impatto di Lidl sul nostro Paese è sicuramente positivo con una rete distributiva sul territorio in cui i nostri consumatori ogni giorno apprezzare i prodotti del made in Italy. La catena produttiva che Lidl evidenzia è quella dell’eccellenza dei prodotti italiani.”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in occasione della presentazione del bilancio di impatto socio-economico di Lidl in Italia, tenutasi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma.