In vetta al gusto e sostenibilità, Ritter Sport rinnova partnership con Rifugi Lombardia

L’amore per la natura e l’impegno per la salvaguardia del Pianeta accomunano gli intenti dell’azienda familiare Alfred Ritter GmbH & Co. KG a quelli di rifugisti ed escursionisti

Ritter Sport – l’iconico cioccolato dalla forma quadrata – è da sempre per tutti sinonimo di qualità, praticità, colore e anche montagna. Il legame di Ritter Sport con la montagna, infatti, è forte e indissolubile: l’amore per la natura e l’impegno per la salvaguardia del Pianeta accomunano gli intenti dell’azienda familiare Alfred Ritter GmbH & Co. KG a quelli di rifugisti ed escursionisti. Proprio per questo motivo, Ritter Sport ha deciso di rinnovare anche quest’anno la sua partnership con Rifugi di Lombardia – l’associazione che riunisce oltre 200 rifugi in regione – continuando a sostenere l’ambiente montano.

Per Ritter Sport, l’impegno verso la sostenibilità rimane alla base del proprio purpose per un cioccolato davvero buono, in armonia con le persone e l’ambiente. Infatti, dal 2018, l’azienda si rifornisce esclusivamente di cacao 100% certificato sostenibile in conformità ai programmi Rainforest Alliance e FairTrade.

Ritter Sport ha intensificato anche i programmi di partnership in diverse parti del mondo. Cacao-Nica è stato il primo ad essere avviato più di 30 anni fa in Nicaragua e ha permesso negli anni di collaborare con cooperative e organizzazioni di produttori in diverse regioni, promuovendo la sostenibilità a lungo termine nella coltivazione del cacao e concentrandosi sul miglioramento delle condizioni di vita delle comunità coinvolte.

Un esempio concreto di coltivazione sostenibile è dato poi da El Cacao, la piantagione di proprietà di Ritter Sport situata nel sud-est del Nicaragua e coltivata secondo criteri di agricoltura integrata allo scopo di favorire la biodiversità, aumentare la fertilità del suolo e creare un ambiente favorevole alla fauna locale. La piantagione rappresenta un sistema agroforestale, dove la coesistenza tra alberi di cacao e altri tipi di alberi e piante ha la duplice capacità di creare un habitat per la fauna e la flora e, contemporaneamente, favorire la coltivazione stessa del cacao. La famiglia Ritter ha poi adottato una posizione chiara sull’energia, impegnandosi nella transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili.

Dal 2020, Ritter Sport ha raggiunto la neutralità climatica a livello aziendale. Inoltre, in collaborazione con i suoi fornitori di materie prime, intende raggiungere l’ambizioso obiettivo della neutralità climatica per l’intera filiera entro il 2025.

La rinnovata partnership tra Ritter Sport e Rifugi di Lombardia rappresenta quindi un’alleanza vincente basata su valori condivisi: rispetto per l’ambiente, impegno verso la sostenibilità e la volontà di regalare momenti di gioia e condivisione. In estate, poi, la Lombardia si conferma un paradiso per gli amanti della natura, con esperienze indimenticabili tra attività adrenaliniche e piaceri genuini: dalle escursioni in solitaria, immerse nel silenzio della natura, alle calde atmosfere conviviali dei rifugi. Storie e sapori in cui non può mancare il tocco gustoso del cioccolato Ritter Sport.