Industria: ABB presenta a Frosinone l'interruttore aperto Sace Emax 3

Con una giornata dedicata a dimostrazioni tecniche, incontri con gli specialisti di prodotto e visite alla fabbrica, ABB ha presentato presso lo stabilimento di Frosinone il nuovo interruttore aperto Sace Emax 3, evoluzione della storica gamma di interruttori industriali di bassa tensione ABB. Sace Emax 3 combina versatilità, affidabilità e sicurezza per rispondere alle esigenze di infrastrutture critiche e grandi impianti industriali. Oltre ad essere un importante centro produttivo, quello della città laziale è anche un polo di eccellenza e innovazione, riconosciuto come fabbrica Lighthouse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito del piano Industria 4.0.