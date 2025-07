Infrastrutture: Grassi (Swg), 'volano per aumentare fiducia opinione pubblica nel Paese'

"L'indagine ha mostrato una grossa sfiducia nei confronti dell'Amministrazione Pubblica e la necessità di recuperare non tanto un consenso, quanto una capacità di leggere l'amministrazione pubblica come propositiva e generativa. Da questo punto di vista le infrastrutture possono essere un grande volano, un grande strumento per aumentare la fiducia dell'opinione pubblica nel Paese e nella sua crescita". E' quanto affermato da Riccardo Grassi, head of research di Swg, all'incontro "La classe dirigente del futuro. Governare la normalità, costruire l'eccellenza", promosso da Orizzonte Italia, Kratesis e SWG a Roma, nel corso del quale è stata presentata una nuova indagine di SWG-EY relativa a infrastrutture moderne e Pubblica Amministrazione.