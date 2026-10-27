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Infrastrutture, il futuro oltre il PNRR: a Roma la V Edizione dell'Infrastructure Academy di Hilti

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27 ottobre 2026 | 11.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mondo delle infrastrutture si è dato appuntamento a Roma per la quinta edizione dell'Infrastructure Academy di Hilti. Organizzata in collaborazione con l'Associazione Infrastrutture Sostenibili e con il patrocinio del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, l'edizione 2026 è stata dedicata al tema "Le grandi infrastrutture al termine del PNRR come leva di innovazione industriale, resilienza climatica e competitività del Paese". Una piattaforma di confronto per favorire il dialogo tra Istituzioni, Imprese, Operatori infrastrutturali, Professionisti e Partner tecnologici sui temi chiave che stanno trasformando il settore delle costruzioni e delle infrastrutture. Un'iniziativa che intende valorizzare il ruolo delle infrastrutture come fattore strategico per la competitività del Paese, la resilienza dei territori e la crescita industriale. In un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni economiche, sociali e ambientali, le infrastrutture sono chiamate non solo a connettere persone e territori ma anche a supportare la transizione digitale, favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a contribuire allo sviluppo di un sistema produttivo più efficiente e sostenibile.

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