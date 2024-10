Infrastrutture, Orsenigo (Ais): "Importante capire le necessità della collettività"

“E' importantissimo oggi ragionare in un'ottica di ciclo di vita delle opere che devono essere concepite con l'aiuto della collettività, quindi è importante lo stakeholder engagement, capire quali sono le necessità della collettività, come utilizzare al meglio le risorse del territorio, e su questo Ais ha prodotto un position paper che spiega quali sono le modalità per gestire al meglio questa fase". Così Lorenzo Orsenigo, presidente Ais - Associazione Infrastrutture Sostenibili in occasione dell'Infrastructure Academy, evento dedicato all’innovazione infrastrutturale nel mercato delle costruzioni, organizzato da Hilti Italia in collaborazione con Ais in svolgimento a Roma.

"Poi - prosegue - c'è la fase di progettazione e la fase di realizzazione e anche su questo Ais ha redatto un position paper sul cantiere sostenibile per dare un aiuto a chi opera, su come impostare un cantiere con i criteri di sostenibilità. Poi non dobbiamo dimenticarci la parte di gestione e manutenzione delle opere: le opere infrastrutturali hanno una durata che va dai 50 ai 100 anni, quindi la manutenzione diventa una fase fondamentale nella gestione dell'opera”.

“Oggi con l'utilizzo della digitalizzazione è possibile fare anche una manutenzione predittiva invece che una manutenzione ordinaria e quindi risparmiare risorse non soltanto di tipo naturale ma anche economico nella gestione delle opere. Infrastructure Academy è un momento di confronto e riflessione con tutti gli operatori, dove i vari attori, le varie componenti del settore delle infrastrutture si trovano e discutono su innovazione e futuri scenari”, conclude.