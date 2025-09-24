circle x black
Cerca nel sito
 

Cinzia Pinna, imprenditore confessa l'omicidio: il corpo in un terreno di sua proprietà

Della giovane si erano perse le tracce il 12 settembre, oggi il tragico epilogo

Cinzia Pinna, foto da Fb, e l'imprenditore di vini Emanuele Ragnedda
Cinzia Pinna, foto da Fb, e l'imprenditore di vini Emanuele Ragnedda
24 settembre 2025 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna l'imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda. Il 41enne ha ammesso le sue responsabilità oggi, martedì 24 settembre, nel corso di un interrogatorio in caserma. Il pm ha emesso un fermo per l'omicidio della 33enne di Castelsardo che era scomparsa dallo scorso 12 settembre. Nell'inchiesta è coinvolto anche un suo giovane amico.

Trovato il corpo della giovane

Il corpo della giovane è stato ritrovato in un terreno vicino alla tenuta dell'imprenditore, anch'esso di sua proprietà, nelle campagne tra Palau e Arzachena. Le indagini, grazie a testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno appurato che quella notte la giovane è salita a bordo dell'auto dell'imprenditore prima di sparire per sempre nel nulla.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cinzia pinna scomparsa cinzia pinna oggi cinzia pinna news cinzia pinna ultime notizie
Vedi anche
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza