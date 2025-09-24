circle x black
Maltempo sull'Italia, trovato il corpo della turista dispersa nell'Alessandrino. Stato di emergenza in Veneto

Il cadavere della donna era a quattro chilometri dal campeggio di Spigno Monferrato

Le ricerche dei vigili del fuoco
24 settembre 2025 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato trovato oggi, mercoledì 24 settembre, il corpo della turista dispersa, dopo essere stata travolta dalle acque di un torrente in piena nell'Alessandrino. Il cadavere della donna è stato localizzato dai vigili del fuoco a circa 4 chilometri a valle del campeggio di Spigno Monferrato.

Stato di emergenza in Veneto

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza per i danni da maltempo in relazione in particolare alle province di Rovigo, Padova e Venezia. Allagamenti ad abitazioni, scantinati, strade si sono registrati in provincia di Rovigo, in quella di Padova e di Venezia. In Polesine circa un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco con squadre di volontari della protezione civile con pompe ad alta capacità. Nella zona tra Trebaseleghe, Mirano, Salzano, Spinea e Noale c’è stata l’interruzione delle linee elettriche con circa 75 richieste di intervento. Attualmente la perturbazione è in diminuzione con fenomeni locali che interessano maggiormente prealpi, pianura e la costa nord-orientale con qualche fenomeno isolato in provincia di Treviso. Secondo le previsioni le precipitazioni tenderanno a esaurirsi nel primo pomeriggio.

 

