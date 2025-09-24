Il maltempo continuerà a far paura, a causa dei terreni ormai saturi d'acqua e delle precipitazioni forti e improvvise a macchia di leopardo da Nord a Sud

Piogge a oltranza sull'Italia. Un vortice autunnale dominerà la scena per molti giorni, con piogge sparse, sfuriate 'monsoniche' e temporalesche su gran parte del Paese e graduale calo termico.

Il maltempo continuerà dunque a far paura, a causa dei terreni ormai saturi d'acqua e delle precipitazioni forti e improvvise a macchia di leopardo da Nord a Sud.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore si prevedono rovesci, anche intensi e persistenti, su gran parte del fianco tirrenico, al Nord e in Sicilia. Dal pomeriggio di oggi mercoledì 24 settembre la spira più perturbata del ciclone colpirà ancora il Basso Tirreno, il Medio Adriatico e tutto il settentrione, specie il Triveneto sottolinea iLMeteo.it.

Domani, giovedì 25 settembre, il tempo migliorerà un po’, ma caleranno le temperature anche al mattino: si prevedono piogge e acquazzoni soprattutto dal tardo pomeriggio ad iniziare dal Nord-Ovest e dalla Toscana, altrove ci saranno generose schiarite. Il termometro si porterà su valori pienamente autunnali, anche sotto la media del periodo di circa 4-5°C. Domenica scorsa eravamo sopra media di 8°C, avremo dunque un tracollo di ben 12-13°C in 4 giorni.

Venerdì, infine, tornerà il maltempo con piogge soprattutto al Nord, localmente in Toscana e più diffuse in Sicilia. Il weekend, premessa la necessità di conferme modellistiche, dovrebbe essere ancora incerto con fenomeni sparsi specie al Nord-est, lungo la fascia adriatica e all’estremo Sud. Per uscire da questa fase ciclonica dovremo aspettare almeno l’inizio di ottobre: al momento la bassa pressione sembra aver intenzione di farci compagnia a lungo. È arrivato l’autunno vero!

Ne dettaglio

Oggi, mercoledì 24 settembre - Al Nord: maltempo al Nord Est, piogge sparse altrove. Al Centro: rovesci e temporali sparsi. Al Sud: instabilità diffusa.

Domani, giovedì 25 settembre - Al Nord: instabile con piogge sparse nel pomeriggio da ovest verso est. Al Centro: tregua meteo, peggiora dalla sera. Al Sud: tregua meteo con sole prevalente.

Venerdì 26 settembre - Al Nord: piogge e rovesci sparsi. Al Centro: variabile con qualche rovescio sull’alta Toscana. Al Sud: in prevalenza stabile.

TENDENZA: clima autunnale, ciclone verso il Sud.