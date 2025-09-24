circle x black
Cerca nel sito
 

Piogge a oltranza, vortice autunnale sull'Italia: previsioni meteo

Il maltempo continuerà a far paura, a causa dei terreni ormai saturi d'acqua e delle precipitazioni forti e improvvise a macchia di leopardo da Nord a Sud

Ancora maltempo sull'Italia - (Ipa)
Ancora maltempo sull'Italia - (Ipa)
24 settembre 2025 | 08.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Piogge a oltranza sull'Italia. Un vortice autunnale dominerà la scena per molti giorni, con piogge sparse, sfuriate 'monsoniche' e temporalesche su gran parte del Paese e graduale calo termico.

Il maltempo continuerà dunque a far paura, a causa dei terreni ormai saturi d'acqua e delle precipitazioni forti e improvvise a macchia di leopardo da Nord a Sud.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore si prevedono rovesci, anche intensi e persistenti, su gran parte del fianco tirrenico, al Nord e in Sicilia. Dal pomeriggio di oggi mercoledì 24 settembre la spira più perturbata del ciclone colpirà ancora il Basso Tirreno, il Medio Adriatico e tutto il settentrione, specie il Triveneto sottolinea iLMeteo.it.

Domani, giovedì 25 settembre, il tempo migliorerà un po’, ma caleranno le temperature anche al mattino: si prevedono piogge e acquazzoni soprattutto dal tardo pomeriggio ad iniziare dal Nord-Ovest e dalla Toscana, altrove ci saranno generose schiarite. Il termometro si porterà su valori pienamente autunnali, anche sotto la media del periodo di circa 4-5°C. Domenica scorsa eravamo sopra media di 8°C, avremo dunque un tracollo di ben 12-13°C in 4 giorni.

Venerdì, infine, tornerà il maltempo con piogge soprattutto al Nord, localmente in Toscana e più diffuse in Sicilia. Il weekend, premessa la necessità di conferme modellistiche, dovrebbe essere ancora incerto con fenomeni sparsi specie al Nord-est, lungo la fascia adriatica e all’estremo Sud. Per uscire da questa fase ciclonica dovremo aspettare almeno l’inizio di ottobre: al momento la bassa pressione sembra aver intenzione di farci compagnia a lungo. È arrivato l’autunno vero!

Ne dettaglio

Oggi, mercoledì 24 settembre - Al Nord: maltempo al Nord Est, piogge sparse altrove. Al Centro: rovesci e temporali sparsi. Al Sud: instabilità diffusa.

Domani, giovedì 25 settembre - Al Nord: instabile con piogge sparse nel pomeriggio da ovest verso est. Al Centro: tregua meteo, peggiora dalla sera. Al Sud: tregua meteo con sole prevalente.

Venerdì 26 settembre - Al Nord: piogge e rovesci sparsi. Al Centro: variabile con qualche rovescio sull’alta Toscana. Al Sud: in prevalenza stabile.

TENDENZA: clima autunnale, ciclone verso il Sud.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo oggi meteo domani italia previsioni meteo oggi domani meteo italia news
Vedi anche
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza