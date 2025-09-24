circle x black
Scontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti

E' accaduto sulla Ss 106, nel Comune di Simeri Crichi. I passeggeri a bordo dei due mezzi hanno riportato, fortunatamente, solo ferite lievi e contusioni

L'incidente
24 settembre 2025 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto questa mattina sulla Ss 106, nel Comune di Simeri Crichi (Catanzaro).

I passeggeri a bordo dei due mezzi hanno riportato, fortunatamente, solo ferite lievi e contusioni e sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118 giunti sul posto. Solo tanta paura per quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.

Sul posto, oltre alle ambulanze, i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il traffico veicolare sulla Ss 106, nel tratto interessato dall'accaduto, sarà limitato a un'unica corsia a senso alternato fino al termine delle operazioni di soccorso.

