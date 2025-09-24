circle x black
Regionali, tre candidature 'impresentabili' in Calabria

È stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo a dare comunicazione dell'esito delle verifiche svolte

24 settembre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
Tre candidature sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dalla stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali che si terranno in Calabria domenica 5 e lunedì 6 ottobre. È stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, in apertura della seduta odierna, a dare comunicazione dell'esito delle verifiche svolte.

