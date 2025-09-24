Sparatoria oggi a Dallas, nel mirino l'ufficio dell'Ice, l'agenzia federale che applica le politiche anti-migranti dell'amministrazione Trump. In azione un cecchino che ha aperto il fuoco ed ha colpito tre migranti detenuti. La polizia di Dallas ha reso noto che una persona è morta sul colpo e altre due sono rimaste ferite.

"Un'indagine preliminare ha determinato che il sospetto ha aperto il fuoco contro l'edificio governativo da un edificio adiacente. Due persone sono state trasportate in ospedale con ferite d'arma da fuoco e una terza è morta sul colpo. Il sospetto è deceduto", si legge un messaggio su X. In precedenza un portavoce dell'Ice aveva dichiarato che due delle persone colpite erano rimaste uccise, confermando che nella sparatoria sono stati colpiti tre migranti detenuti e che tutti gli agenti e il personale dell'Ice sono rimasti illesi.

Vance: "Attacchi contro forze dell'ordine e Ice devono finire"

"Questi attacchi ossessivi contro le forze dell'ordine, in particolare l'Ice, devono smettere. Prego per chiunque sia stato colpito in questo attacco e per le loro famiglie", ha scritto su X il vicepresidente DJ Vance.