Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

In procura sono convinti che la donna sia stata uccisa, si cerca il cadavere

Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche. Nel quadratino Cinzia Pinna, foto da Facebook
23 settembre 2025 | 20.45
Redazione Adnkronos
Giallo in Sardegna per la scomparsa di una donna di 33 anni, si indaga per omicidio. Cinzia Pinna, di Castelsardo, è scomparsa la notte tra l'11 e il 12 settembre da Palau. Le ricerche vanno avanti da giorni nel nord-est dell'isola e oggi arriva la svolta: la procura di Tempio indaga per omicidio. Ci sono due uomini coinvolti, che risultano indagati.

A lanciare l'allarme della scomparsa era stata la sorella, Cinzia quella notte era a Palau - in Gallura -, poi, si erano perse le sue tracce. Ora il cerchio sembra stringersi, in procura sono convinti che la donna sia stata uccisa e si cerca il cadavere.

