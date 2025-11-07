circle x black
Trump accoglie Orban alla Casa Bianca: "Incontro con Putin? Vorrei fosse a Budapest"

Il presidente americano sull'eventualità di un'esenzione dalle sanzioni per il petrolio russo per l'Ungheria: "Stiamo valutando"

Donald Trump e Viktor Orban alla Casa Bianca (Afp)
07 novembre 2025 | 19.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il presidente americano Donald Trump ha accolto oggi, venerdì 7 novembre, alla Casa Bianca l'omologo ungherese Viktor Orban, prima del pranzo bilaterale. Interrogato dai giornalisti presenti sulla possibilità di un incontro a Budapest con Vladimir Putin, ha risposto: "C'è sempre una possibilità. Vorrei che si tenesse in Ungheria, a Budapest". Trump ha spiegato di non aver voluto organizzare ancora un incontro "perché non penso sarebbe successo nulla". L'incontro non è ancora pronto perché la Russia "ancora non vuole fermarsi. Penso che si fermeranno - ha precisato - la guerra sta costando cara a entrambi Paesi".

Quanto all'eventualità di esenzioni sulle sanzioni sul petrolio russo, richieste da Orban, Trump risponde: "Stiamo esaminando la questione, per l'Ungheria è difficile avere gas e petrolio da altre parti, non hanno il vantaggio di avere lo sbocco al mare e ai porti". Poi, indicando Orban, ha detto alle telecamere: "È un grande leader".

Orban e l'immigrazione

Viktor Orban, dice Trump, "non è necessariamente apprezzato da tutti i leader, ma quei leader si sono dimostrati in errore. Se guardate alla sua posizione sull'immigrazione e a quella dell'Europa - che ha fatto errori enormi che sta pagando a caro prezzo - lui non ha mai commesso errori sull'immigrazione". "Lui è rispettato da tutti ma non è apprezzato da tutti - ha aggiunto Trump - ma io lo rispetto e lo apprezzo. L'Ungheria è gestita nel modo giusto e avrà successo alle prossime elezioni".

"La Ue deve rispettare l'Ungheria e il suo leader, e rispettarlo molto, perché ha ragione sull'immigrazione", ha detto Trump aggiungendo di guardare "a quello che succede in Europa con l'immigrazione, con persone che arrivano da tutte le parti e la danneggiano". I Paesi europei "starebbero molto meglio se non avessero livelli di criminalità molto alti a causa dell'immigrazione illegale. Non solo devono fermare le ondate di persone che arrivano in Europa, ma devono ribaltare il processo ed espellerle". "Glielo dico sempre - conclude Trump, riferendosi ai leader Ue -. Io sto dalla parte di Viktor, ma molti non sono d'accordo. In molti casi, sono solo gelosi di quello che ha fatto. Se lo avessero fatto anche loro ora non avrebbero problemi".

Trump e l'intelligenza artificiale

"Noi, io amo l'intelligenza artificiale e credo che sarà molto utile" dice Trump rispondendo a chi gli chiede se sia preoccupato dagli allarmi, che arrivano da più fonti, sulla possibile bolla nel mercato del settore dell'Ia. "Così tante cosa stanno succedendo grazie" all'intelligenza artificiale, conclude Trump.

