Svizzera, pullman in fiamme a Kerzers: diversi morti e feriti

Incendio sull'autopostale nel centro della cittadina del canton Friburgo

10 marzo 2026 | 21.52
Redazione Adnkronos
Ci sono diversi morti e feriti nell'incendio di un autopostale, un pullman adibito a servizio di corriera, scoppiato questa stasera nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo in Svizzera. La polizia cantonale ha confermato la notizia data da diversi media locali.

È ancora troppo presto per pronunciarsi sulle cause dell'incendio, ha precisato un portavoce a Keystone-Ats.

Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Il luogo dell'incidente è stato chiuso al pubblico e la polizia invita la popolazione a non recarsi sul posto.

