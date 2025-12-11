circle x black
Cerca nel sito
 

Innovazione: a Roma la quarta edizione di FutureS di Sisal, identità e responsabilità al centro

11 dicembre 2025 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sisal ha promosso a Roma la quarta edizione di FutureS, l'appuntamento dedicato al confronto tra istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all'innovazione digitale. Per Sisal, fare innovazione non significa solo impegnarsi nell'adozione di nuove tecnologie, essa deve infatti essere parte integrante della cultura e dell'identità aziendale. La quarta edizione dell'evento, che coincide con gli 80 anni del Gruppo, ha messo al centro il ruolo dell'innovazione come leva di riorganizzazione, crescita e competitività in un contesto segnato da rapide trasformazioni digitali. FutureS ha evidenziato la necessità per imprese e istituzioni di sviluppare strategie capaci di integrare visione, responsabilità e velocità, investendo su competenze, giovani e nuovi modelli organizzativi, con un approccio orientato al valore sociale oltre che allo sviluppo tecnologico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza