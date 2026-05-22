Innovazione: Bertogna (Unimore), 'Europa indietro su guida autonoma: servizi investimenti e infrastrutture'

"La guida autonoma è destinata a rivoluzionare non solo la mobilità urbana, ma anche logistica, trasporto materiali, agricoltura e difesa. Gli investimenti in Cina e Stati Uniti sono da 10 a 100 volte superiori rispetto all'Europa. Il vero limite oggi è l'ultimo 1% di sicurezza, quello che rende il sistema affidabile". Lo ha dichiarato Marko Bertogna, professore dell'università di Modena e Reggio Emilia, intervenuto all'evento "On the Road" al Gazometro di Roma, nell'ambito delle attività di Road – Rome Advanced District.