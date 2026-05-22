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Innovazione, Bertogna (Unimore): "Guida autonoma rivoluzionerà la mobilità ma servono test sicuri"

'servono ambienti protetti e investimenti per colmare il divario con Usa e Cina'

Marko Bertogna, professore dell'università Modena-Reggio Emilia - (foto Adnkronos)
Marko Bertogna, professore dell'università Modena-Reggio Emilia - (foto Adnkronos)
22 maggio 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“La guida autonoma è destinata a rivoluzionare non solo la mobilità urbana, ma anche logistica, trasporto materiali, agricoltura e difesa. È una tecnologia che è qui per rimanere”. Lo ha detto Marko Bertogna, professore dell'università Modena-Reggio Emilia, durante l'evento 'On the Road, distretti di innovazione: ricerca, tech transfer e capitale umano per far crescere l’Europa' presso il Gazometro di Roma, in occasione del quale sono stati presentati i risultati conseguiti nel primo triennio di attività di Road – Rome Advanced District.

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Bertogna ha sottolineato come il nodo centrale dello sviluppo sia la sicurezza funzionale dei sistemi autonomi: "Il problema è riuscire a sperimentare e testare questi veicoli in modo da garantire il 100% di sicurezza. Sono sistemi che, in teoria, dovrebbero essere più sicuri dell’uomo, perché non si distraggono, non si stancano e non assumono comportamenti imprevedibili". Per questo, ha spiegato il docente, sono necessari ambienti di prova controllati: "Qui su Road abbiamo realizzato un’area geofence, rappresentativa di un contesto urbano con rotatorie, uffici e logistica, che consente di testare senza esporre la cittadinanza a rischi”. Il professore ha poi richiamato il tema dell’integrazione tra infrastruttura e veicoli: “La guida autonoma deve essere connessa con la città e con l’infrastruttura stradale. Noi abbiamo sviluppato sistemi che permettono all’infrastruttura di supportare le decisioni del veicolo".

Infine, un richiamo alla competizione globale e agli investimenti: "Waymo, l'azienda che più ha speso ed è più avanti nella parte di guida autonoma, che fa i robotaxi in giro per l'America e sta iniziando anche in Europa, ha speso qualcosa come 30 miliardi. Ovviamente noi non possiamo né spendere questo tipo di finanziamenti né rimanere indietro su questo tipo di tecnologie. Purtroppo, In Europa stiamo perdendo il treno rispetto a Stati Uniti e Cina, dove gli investimenti sono da 10 a 100 volte superiori. Il vero limite oggi è l’ultimo 1% di sicurezza, quello che rende il sistema realmente affidabile in ogni scenario".

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Tag
guida autonoma mobilità urbana logistica trasporto materiali agricoltura difesa
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