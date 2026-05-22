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Innovazione: Granata (Road), 'Innovazione e nuove competenze per la transizione al Gazometro di Roma'

22 maggio 2026 | 08.55
Redazione Adnkronos
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"Road è un distretto di innovazione. In questi primi tre anni abbiamo adottato un metodo operativo simile a quello di un'impresa, con un lavoro sulle competenze che ha portato alla mappatura di circa 1.000 profili professionali". Lo ha detto Claudio Granata, presidente di Road, alla presentazione dei risultati conseguiti nel primo triennio di attività e le direttrici strategiche per il periodo 2026–2029 di Road - Rome Advanced District, la rete di imprese composta da Eni, Acea, Autostrade per l'Italia, Bridgestone, Cisco, eFM, Gruppo FS e Nextchem, presso il Gazometro di Roma.

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