"Innovazioni e città del futuro, il convegno degli ingegneri a Milano"

Si sono conclusi oggi gli 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', la due giorni di interventi organizzata dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano all'Acquario Civico meneghino. Al convegno hanno preso parte professionisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle imprese, riuniti insieme per riflettere sulle traiettorie di sviluppo delle città del futuro e sul ruolo che gli ingegneri possono giocare di fronte alle grandi sfide globali, dalla mobilità innovativa alle telecomunicazioni, dall'Intelligenza artificiale all'efficientamento energetico. Tale professione è infatti sempre più pervasiva, vera e propria colonna portante del sistema Paese il cui contributo non è più solo tecnico, ma assume una valenza anche culturale e strategica fondamentale per l'intera società civile.