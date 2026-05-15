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"Innovazioni e città del futuro, il convegno degli ingegneri a Milano"

15 maggio 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si sono conclusi oggi gli 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', la due giorni di interventi organizzata dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano all'Acquario Civico meneghino. Al convegno hanno preso parte professionisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle imprese, riuniti insieme per riflettere sulle traiettorie di sviluppo delle città del futuro e sul ruolo che gli ingegneri possono giocare di fronte alle grandi sfide globali, dalla mobilità innovativa alle telecomunicazioni, dall'Intelligenza artificiale all'efficientamento energetico. Tale professione è infatti sempre più pervasiva, vera e propria colonna portante del sistema Paese il cui contributo non è più solo tecnico, ma assume una valenza anche culturale e strategica fondamentale per l'intera società civile.

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