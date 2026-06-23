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Inps, Rendiconto sociale: in 2025 cresce ancora età media pensione, 65,4 anni per le donne

Giù beneficiari Opzione donna

Donna anziana al pc - (Foto 123Rf)
Donna anziana al pc - (Foto 123Rf)
23 giugno 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel 2025 aumenta ancora l’età media di pensionamento passando, per le femmine, da 64,4 anni del 2022 ai 65,4 anni del 2025 e, per i maschi, da 63,7 anni del 2022 ai 64,1 anni del 2025. E' uno degli aspetti che emergono dal Rendiconto sociale 2025 dell’Inps, presentato oggi a Roma dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto.

Nel 2025, per quanto riguarda le pensioni anticipate, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di Opzione donna, che passano a 3.860 rispetto alle 26.427 del 2022, e delle quote, con da ultimo Quota 103 con il ricalcolo contributivo, che passano dalle 112.982 del 2021 alle 5.643 del 2025. Crescono invece i trattamenti di Ape sociale, diminuiscono i trattamenti a favore dei lavoratori precoci, mentre i lavori usuranti restano costanti.

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età media pensione Rendiconto sociale Inps
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