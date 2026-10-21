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Inps, Sciarrino: "Domanda virtuale di maternità, una semplificazione per lavoratrici e aziende"

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21 ottobre 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
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Maria Sciarrino, direttore centrale Ammortizzatori sociali Inps, illustra il progetto di virtualizzazione della domanda di congedo di maternità obbligatoria, che punta a ridurre gli adempimenti per le lavoratrici e le imprese e a semplificare il lavoro degli operatori dell'Istituto. "Una forma di semplificazione, di proattività che va incontro alle lavoratrici, alle aziende e semplifica anche il lavoro degli operatori di sede, concentrandosi soltanto su situazioni eccezionali". La sperimentazione partita da Bologna è in fase di coprogettazione con le aziende, con l'obiettivo di estendere successivamente il nuovo modello a tutto il territorio nazionale.

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