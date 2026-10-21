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Inrete entra in OpenEconomics, nasce un polo a guida italiana di consulenza strategica﻿

Con questa operazione il Gruppo accelera il proprio percorso di crescita. Capitale umano, modelli e scenari socioeconomici, reti di stakeholder e comunicazione integrata e digitale si uniscono in un’offerta integrata

Inrete entra in OpenEconomics, nasce un polo a guida italiana di consulenza strategica﻿
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21 ottobre 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
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OpenEconomics ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Inrete, tra le società di riferimento in Italia nel public affairs, nelle relazioni istituzionali e nella comunicazione, fondata nel 2010 da Simone Dattoli con sedi a Milano, Roma e Bruxelles. L’operazione si inserisce nel percorso di crescita di OpenEconomics, società partecipata da Algebris Investments. Dall’unione di due competenze complementari, il rigore dell’analisi socioeconomica con la capacità di comunicare e governare relazioni complesse, nasce un polo a guida italiana di consulenza strategica integrata in cui capitale umano e innovazione digitale si rafforzano a vicenda. Grandi imprese e Pubbliche Amministrazioni trovano così un interlocutore autorevole, concreto e tempestivo, capace di orientare decisioni e investimenti in una fase segnata da profonde trasformazioni regolatorie, tecnologiche, climatiche e sociali.

Con Inrete, il Gruppo OpenEconomics estende la propria offerta al public affairs e all’advocacy, alla comunicazione strategica, alle media relations e al crisis management. Le analisi di scenario e la stima degli impatti si prolungano in modo naturale nel dialogo tra imprese e istituzioni, soprattutto nei passaggi critici e nella gestione delle emergenze.

L’operazione comprende anche l’acquisizione della maggioranza di Inrete Digital, la unit specializzata in strategie digitali, presidio dei canali online, analisi reputazionale data-driven e campagne omnicanale.

Inrete manterrà la propria identità e piena autonomia operativa. Simone Dattoli continuerà a guidare la società come Amministratore Delegato, alla testa di un team di professionisti che è tra i principali asset dell’operazione.

“In un contesto di crescente incertezza e risorse limitate, non basta allocare correttamente le risorse: occorre dimostrare, in modo credibile e comprensibile, il valore che le decisioni generano per tutti gli stakeholder coinvolti. Su questo terreno OpenEconomics ha sviluppato competenze e strumenti all’avanguardia, che aiutano chi decide a compiere scelte più consapevoli e sostenibili. L’integrazione con Inrete ci permette di compiere un passo ulteriore: accompagnare i nostri clienti lungo l’intero percorso, dall’analisi di scenario fino al dibattito pubblico e al confronto istituzionale”, ha dichiarato Gianluca Calvosa, Presidente di OpenEconomics.

“Questa operazione apre per Inrete un nuovo capitolo di crescita e consolidamento”, ha sottolineato Simone Dattoli, Fondatore e Amministratore Delegato di Inrete. “L’ingresso nel Gruppo OpenEconomics rafforza in modo strutturale la nostra capacità di affiancare imprese e istituzioni in scenari sempre più complessi. Da oltre quindici anni ci distinguiamo per stakeholder governance, relazioni istituzionali, comunicazione strategica, crisis management, media relations, eventi e digital PR. A queste competenze si aggiungono ora modelli di analisi economica avanzati e misurabili. Mettiamo così a disposizione del mercato una piattaforma unica, che unisce la precisione del dato all’efficacia della comunicazione. Possiamo tradurre analisi e contesto regolatorio in strategie operative, con risultati concreti per la crescita delle imprese e dei territori.”

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consulenza strategica public affairs comunicazione integrata analisi socioeconomiche
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