"L'intelligenza artificiale sarà devastante per uomini e donne, per la società del futuro". È l'allarme lanciato da Marilena Citelli Francese, presidente del Women Economic Forum Italia, ospite di AdnFinance, intervistata dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese. La trasformazione tecnologica rischia di ampliare le disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro, anche a causa della scarsa presenza femminile nei ruoli decisionali. Da qui la necessità di investire nella formazione, nelle nuove competenze e in politiche capaci di accompagnare la transizione occupazionale.