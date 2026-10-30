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Intersections 2026, Cerrato (IAB Italia): "Le community escono dal digitale e si incontrano negli eventi sul territorio"

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30 ottobre 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
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"L'intelligenza artificiale, sempre guidata dall'uomo, permette di creare contenuti che si adattano alle singole esigenze del pubblico. Dalle ricette personalizzate alla scelta dello smartphone più adatto, stiamo sviluppando contenuti adattivi che aiutano gli utenti a trovare risposte su misura. Un'altra direzione importante è quella dei video lunghi, con format seriali simili ai podcast, pensati anche per la fruizione attraverso le televisioni connesse. Ma le persone hanno bisogno anche di uscire dagli schermi e ritrovare il contatto umano, per questo stiamo portando le nostre community digitali sul territorio con eventi fisici perchè c'è voglia di socialità". Lo ha dichiarato Daniela Cerrato, membro del Consiglio direttivo di IAB Italia e CMO di Mondadori Digital, intervenuta a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.

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