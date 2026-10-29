Intersections 2026, Giarrizzo (Opella): "Identità e coerenza rendono forte un brand"

"Perchè un prodotto sia efficace è fondamentale costruire un legame emotivo con i consumatori". È il messaggio di Matteo Giarrizzo, Head of Media & Digital di Opella Italia, intervenuto a Intersection, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso al MiCo di Milano. Nell'era dell'intelligenza artificiale, accanto alle caratteristiche e all'efficacia dei prodotti, assumono sempre più importanza i valori del brand e la capacità di creare un legame emotivo con i consumatori.