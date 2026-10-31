Intersections 2026, Lenoci (Evolution Group): "Le piccole e medie imprese faticano nella transizione digitale"

"Prima i brand puntavano soprattutto a essere trovati sui motori di ricerca, oggi è fondamentale investire nei rapporti con gli editori e i creatori di contenuti, affinché fonti autorevoli parlino del marchio e ne rafforzino la credibilità. Per le piccole e medie imprese la sfida è più complessa perché in molte hanno costruito il proprio successo offline e faticano ad affrontare la moltiplicazione delle piattaforme e dei canali digitali ma al tempo stesso sono consapevoli dell'importanza di questa trasformazione e verificano costantemente cosa raccontano i sistemi di intelligenza artificiale sulle loro aziende". Lo ha spiegato Marco Lenoci, CEO di Evolution Group, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, all'Allianz MiCo di Milano.