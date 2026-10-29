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Intersections 2026, Poggi (Rai Pubblicità): "Il pubblico cerca contenuti, non piattaforme"

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29 ottobre 2026 | 08.03
Redazione Adnkronos
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"Il futuro degli editori si determinerà sempre più alla strategia di distribuzione dei propri contenuti". Lo ha dichiarato Luca Poggi, amministratore delegato di Rai Pubblicità, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano. Ripercorrendo i cento anni di storia dell'azienda, Poggi ha sottolineato l'importanza di puntare su contenuti di qualità, affiancando investimenti nell'intelligenza artificiale e nei dati.

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