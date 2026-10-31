Intersections 2026, Zanolini (Piaggio): "Con l'Ai riduciamo tempi e costi di sviluppo dei nuovi prodotti"

"L'intelligenza artificiale ci offre la possibilità di sviluppare prototipi in numero illimitato, aiutandoci a individuare il prodotto migliore. In passato era necessario realizzare fisicamente un modello, mostrarlo alle persone e poi apportare modifiche e correzioni. Riuscire ad accorciare i tempi ci permette di essere più reattivi sul mercato e ridurre i costi. Utilizziamo invece meno l'intelligenza artificiale nella comunicazione, perché chi sceglie le due ruote lo fa soprattutto per emozione, cercando contenuti autentici". Lo ha dichiarato Davide Zanolini, CMO ed EVP Global Marketing & Communication di Piaggio Group, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, all'Allianz MiCo di Milano.