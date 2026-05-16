Investopia, Bozzetti: "Emirati economia forte e resiliente"

"Sono un partner strategico, gli investimenti e i rapporti con l'Italia si rafforzano". Giovanni Bozzetti, Presidente EFG Consulting, a margine del quarto evento di Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting, ha sottolineato il forte legame tra Italia ed Emirati Arabi. Evidenziando la presenza delle istituzioni italiane e di oltre 800 tra imprenditori, manager e investitori, Bozzetti ha rassicurato le imprese sulla solidità dell'economia emiratina e sulla continuità degli investimenti nonostante il conflitto in corso. "Le aziende italiane sono pronte a continuare a credere nel mercato degli Emirati", ha concluso Giovanni Bozzetti Presidente EFG Consulting.