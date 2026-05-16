Investor, Fontana: "Milano al centro dell'economia internazionale"

A margine di Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha evidenziato il ruolo crescente della Lombardia nello scenario economico mondiale, sottolineando strategica la scelta del governo degli Emirati di tenere a Milano il primo incontro istituzionale fuori dal proprio Paese.