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Ecco l'iPhone pieghevole, Apple lancia il Duo: in Italia a ottobre

Il prezzo parte da 2.369 euro per la versione da 256 GB

L'iPhone pieghevole - (foto apple)
L'iPhone pieghevole - (foto apple)
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09 settembre 2026 | 20.29
Redazione Adnkronos
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Apple lancia ufficialmente il suo iPhone pieghevole, iPhone Duo, presentato durante la diretta dell'azienda. "Un nuovo design per valorizzare cosa ti serve", ha detto il ceo John Ternus, convinto che uno schermo più grande, ottenibile con un dispositivo pieghevole, apra possibilità completamente nuove. Dotato di uno schermo interno e uno esterno, facile da usare con una sola mano, ha la grandezza di un passaporto. L'obiettivo di Ternus era un passaggio naturale dalla configurazione aperta a quella chiusa.

L'iPhone Duo sarà disponibile in Italia dal 23 ottobre e potrà essere preordinato dalle 14 del 16 ottobre. Il prezzo parte da 2.369 euro o 98,71 al mese per 24 mesi, fa sapere l'azienda, per la versione da 256 GB. Per la versione a 512 GB, il prezzo è di 2.619 euro. Per il modello da 1 TB il prezzo è di 3.119 euro. Per la versione da 2 TB, invece, è di 3.869.

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iphone pieghevole prezzo iphone duo prezzo
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