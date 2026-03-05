circle x black
Italfarmaco, Morena Sangiovanni nuovo Ad Italia

05 marzo 2026 | 10.05
Redazione Adnkronos
Italfarmaco SpA annuncia la nomina di Morena Sangiovanni a nuovo amministratore delegato Italia.

Sangiovanni risponderà ad Alvaro Acebron, Senior Vice President Specialty Pharma & Consumer Health, informa l'azienda in una nota. La sua nomina segue quella di Francesco Di Marco a Group Ceo e si inserisce nel percorso di evoluzione di Italfarmaco, volto a "consolidare le basi aziendali e a rafforzare la presenza nei mercati strategici, nel solco di una tradizione di eccellenza scientifica e di una visione di lungo periodo".

 

Sangiovanni, laureata in Biologia e con un master in International Business Management, vanta oltre vent'anni di esperienza nel settore farmaceutico, maturata in ambito Human Pharma, Animal Health e Manufacturing, si legge nella nota. Ha iniziato la carriera come informatore scientifico del farmaco, per poi assumere posizioni di leadership crescente in varie aree funzionali, guidando organizzazioni complesse e progetti di sviluppo a livello nazionale e internazionale. Entrata in Boehringer Ingelheim nel 2005, ha ricoperto tra gli altri i ruoli di General Manager Czech Republic e, dal 2020, di presidente e amministratore delegato di Boehringer Ingelheim Italia.

 

"Italfarmaco rappresenta una realtà con una forte identità scientifica e una visione di lungo periodo - dichiara Sangiovanni - In continuità con una storia di oltre 80 anni, una presenza solida e affidabile in ambito scientifico, commerciale e industriale. La crescita dell'azienda continuerà a fondarsi sulla capacità di rispondere a bisogni clinici insoddisfatti attraverso innovazioni capaci di generare un impatto concreto e duraturo sia per i pazienti sia per l'intero sistema sanitario".

 

