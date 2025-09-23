circle x black
Cerca nel sito
 

'Italia di Moda': Pompei (Deloitte Central Mediterranean), 'mostra celebra Italia e Made in Italy'

23 settembre 2025 | 08.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare questa mostra in questo luogo speciale come la chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, che oggi è la nostra gallery Deloitte, che abbiamo voluto dedicare a eventi interamente intitolati all'arte e alla cultura. L'abbiamo inaugurata a maggio, oggi siamo molto felici di poterla celebrare di nuovo con questa mostra che è un combinato tra una celebrazione dell'Italia nei suoi luoghi bellissimi dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista imprenditoriale, con il meglio dell'Italia, del made in Italy, della moda che ci ha reso famosi in tutto il mondo". Sono le parole di Fabio Pompei, ceo Deloitte Central Mediterranean, in occasione della presentazione in anteprima di "Italia di Moda": il progetto fotografico di Andrea Varani con Ludmilla Voronkina Bozzetti, che attraversa le 20 regioni italiane, raccontandone l'anima, in mostra presso la Galleria Deloitte, nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, un gioiello del XVI secolo che oggi fa parte del Campus Deloitte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza