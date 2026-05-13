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ISSN 2465-2067

Italia economia n° 19 del 13 maggio 2026

13 maggio 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
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Bando CDP per nuovi studentati: ancora possibile accedere ai contributi; Lavoro: a Milano il quinto appuntamento di Assolavoro per il nuovo Ccnl somministrazione; Tecnologia: BTicino presenta Casa+ per l'abitazione smart; Fondazione Lottomatica al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica: memoria e cittadinanza al centro; Acqua: bilancio 2025 Gruppo Cap, investimenti record e nuovi business; Manageritalia: il terziario vale il 58% dell'economia italiana, ma restano ritardi su digitale e produttività; A Milano I edizione Metodo Merenda Business Awards 2026 dedicato alle Pmi; Eiis 2026, presentato da Uiops il progetto Trails per produzione olio di palma sostenibile in Malesia; Appalti: sinergia Pa - imprese al centro del convegno dell'Ordine degli ingegneri di Milano; FS, 1.300 cantieri attivi sulla rete ferroviaria: investimenti record per 11,6 miliardi.

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