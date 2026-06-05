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ISSN 2465-2067

Italia economia n° 22 del 3 giugno 2026

05 giugno 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
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Manufacturing Forum 2026: al centro sfide e futuro di un settore sempre più influenzato da digitalizzazione e innovazione tecnologica; Sps Italia: "L'Industrial AI revolution è un'opportunità concreta per le PMI italiane"; Financial Forum 2026: la trasformazione della funzione Finance al centro della VI edizione; Ambiente-Lavoro 2026: la valorizzazione del preposto al centro del confronto tra sicurezza, contrattazione e cultura del lavoro; Inps: confronto a Sanremo per sviluppare sinergie Italia-Francia-Monaco; Open Fiber al Nam2026, "La sfida è aumentare l'utilizzo della rete"; Artigiano in Fiera: 'Anteprima d'estate', la manifestazione che unisce le culture. Riciclo di classe, una giornata di sport e ambiente Clima, verso nuovi record nei prossimi cinque anni

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