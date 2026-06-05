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Roma, uccide la madre e nasconde corpo: fermato 48enne

Omicidio nella zona di San Vittorino al culmine di una lite, la vittima è una 78enne

Carabinieri - Arma dei carabinieri
Carabinieri - Arma dei carabinieri
05 giugno 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio nella zona di San Vittorino a Roma al culmine di una lite. A scoprire il corpo sono stati i carabinieri che hanno avviato le indagini dopo una denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Gli investigatori hanno sentito il figlio della vittima, un uomo di 48 anni, che ha ammesso: “Ho ammazzato mia madre” indicando un manufatto in cemento dove aveva nascosto il corpo. L’uomo è ora in stato in fermo. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto della procura di Roma Maurizio Arcuri.

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