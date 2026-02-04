circle x black
Italia economia n° 5 del 4 febbraio 2026

'Il tuo mondo, domani', Milano Luiss Hubb racconta i protagonisti della societ? e della cultura italiana; A Torino il roadshow Cdp-Confindustria: sul piatto 4,6 miliardi per innovazione e internazionalizzazione; Lotta al sommerso e al caporalato: l'accordo tra Inps e Procura della Repubblica; Fiera Milano: posata la prima pietra del nuovo polo produttivo Rai; Impresa: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del Futuro'; Sport, presentato rapporto 2025 al Foro Italico.

