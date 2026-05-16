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Italia-Emirati, Perego: "Le nuove sfide globali si vincono solo con partnership strategiche"

16 maggio 2026 | 09.50
Redazione Adnkronos
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Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa, ha sottolinea come le sfide contemporanee, dalla difesa alla cybersicurezza fino allo spazio, non possano più essere affrontate da singole nazioni ma richiedano alleanze industriali e strategiche. A margine di Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting, ha evidenziato l'importanza di investimenti condivisi e di una cooperazione sempre più stretta tra Italia, Europa ed Emirati citando la joint venture tra Fincantieri ed EDGE negli Emirati Arabi

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