Italia in Movimento, Una mostra al MAXXI che racconta i cento anni di Autostrade italian

Un viaggio tra passato, presente e futuro tra quelle che sono state le arterie che hanno collegato l’Italia intera. Una pagina del Paese, raccontata attraverso le fotografie storiche e quelle scattate dal fotografo d’architettura olandese Baan, che parte dalla prima autostrada italiana ideata da Piero Puricelli, datata 1924, fino ad arrivare a quelle del futuro. Una mostra fotografica dal titolo ‘Italia in movimento. Autostrade e futuro’ allestita all’interno del MAXXI, realizzata in collaborazione con Autostrade per l’Italia, che sarà possibile visitare fino al prossimo 2 febbraio. Una esposizione che ha come obiettivo quello di accendere una riflessione sul ruolo dell’autostrada come simbolo di innovazione tecnologica e integrazione con il paesaggio.